TOUT MOLIERE OU PRESQUE LE FUNAMBULE MONTMARTRE Paris, 27 janvier 2024, Paris.

Auteur : Vincent CaireGenre : ThéâtreType de public : Familial Artiste(s) : Damien Coden ou Vincent Caire ou Pierre-Etienne Royer, Mathilde Puget ou Karine Tabet, Cédric Miele ou Alexandre TourneurMetteur en scène : Vincent CaireCréateur lumières : Valentin TosaniDurée du spectacle : 75 mn3 comédiens décident de relever un impossible défi : monter tout Molière… en une heure, 2 minutes et 27 secondes.De « TARTUFFE » au « MÉDECIN MALGRÉ LUI », en passant par « LES FOURBERIES DE SCAPIN » , « LE MALADE IMAGINAIRE », « L’AVARE » ou « LE BOURGEOIS GENTILHOMME », on assiste à un florilège des meilleures scènes de Molière, orchestré par une équipe de bras cassés, investis d’une mission au service de laquelle ils mettront toute leur énergie. EXTRAITS DE PRESSE :« 3 acteurs remarquables de talent et de générosité. Un spectacle intelligent, ludique et drôle ». – LE PARISIEN« De quoi redonner goût à ce monument du théâtre ! » – ELLE« Un spectacle autant apprécié par les parents que par les enfants. » – FRANCE 5« Surprenant ! Une ambiance burlesque et déjantée. On rit beaucoup. » – VERSION FÉMINA« On rit à un train d’enfer ! Toute la salle a jubilé ! Un bel hommage rendu à Molière. » – LA PROVENCE« Un Molière où se conjuguent l’urgence et l’excellence. Un régal. Molière revisité avec respect et intelligence, d’une façon ludique, originale, accessible pour tout public de 7 à 99 ans. » – OUEST France« Sans nul doute l’un des meilleurs spectacles pour enfants vus ces dernières années ! » – PARIS TRIBU« Génial ! Un spectacle aussi fou que burlesque. » – AIR FOR KIDS

Tarif : 12.00 – 32.80 euros.

Début : 2024-01-27 à 17:00

Réservez votre billet ici

LE FUNAMBULE MONTMARTRE 53 rue des Saules 75018 Paris 75