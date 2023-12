LA TRAJECTOIRE DES GAMÈTES LE FUNAMBULE MONTMARTRE Paris, 17 janvier 2024, Paris.

Auteur : Laura LéoniGenre : Seule en scèneType de public : Tout public à partir de 12 ans Artiste(s) : Cécile CovèsMetteur en scène : Morgan Perez Collaboration Artistique : Leila MoguezCréation sonore : Tim Nadeau Durée du spectacle : 1h10Une ode à toutes les formes de parentalité en mots, en doutes, et en musique – une ode à l’amour !Cécile a deux mamans, un géniteur, un beau-père. Histoire bordélique mais joyeuse !Dans un récit truffé d’anecdotes aussi drôles que touchantes, cette enfant des années 80 vous raconte ses histoires de vie peu commune et la trajectoire qui l’a conduite au don d’ovocytes.EXTRAITS DE PRESSE :Ce récit est inspiré de la vie de la comédienne qui le porte. Au plateau, elle alterne entre folie douce, mélancolie propre aux racines incertaines et émotion perceptible, mais retenue. Télérama Sortir TTUne pépite. France 3Cécile Covès réussit à nous embarquer dans les arcanes de ses souvenirs, aussi ombrageux que lumineux, grâce à une mise en scène d’une grande fluidité. Les sujets, abordés avec délicatesse et humour, font mouche. En chacun de nous, des échos jaillissent, une complicité théâtrale se noue. La Perle La dramaturge Laura Léoni, … signe un texte, remarquable. La mise en scène de Morgan Perez, très, vivante et poétique, déroule adroitement les divers tableaux qui composent le récit. …. Cécile Covès peut ainsi laisser la comédienne prendre le dessus sur la femme qu’elle est. Et comme l’actrice a bien du talent, on se régale. L’Oeil d’Olivier Le scénario a été travaillé avec beaucoup de subtilité et de naturel ainsi qu’une bonne dose d’humour.La légèreté qui en résulte correspond parfaitement à la personnalité de l’actrice qui occupe l’espace et captive son public. Tatouvu.comDernier mot, et non des moindres, sur l’interprétation de Cécile Covès qui arrive à revivre pour nous cette histoire qui lui est personnelle… Passer du rire aux larmes, voilà une expression bien galvaudée, mais ici, bien appropriée. Baz’artL’écriture est intime, drôle, pleine de sincérité… Seule sur scène, la comédienne Cécile Covès nous offre un jeu très vivant, une performance qui nous plonge au cœur de son histoire personnelle… Une mise en scène efficace, un jeu de lumière réussi. ThéâtreActu.comLe spectacle est drôle, ni militant, ni féministe, et se veut apaisant ; le témoignage n’appelle pas à prendre position, ni même à prendre part. C’est une histoire de vie. Bravo. TV5 MondeOn sourit souvent, on rit parfois. Et puis, quelques moments remplis de charme, de douceur se glissent çà et là. Comme lorsqu’elle fredonne avec sa mère cet air de Nougaro auquel elle doit son prénom. Ou quand la chanson So wonderful vient résonner sur des émotions plus douloureuses… L’Info tout court Cécile Coves accomplit ici une magnifique performance théâtrale en interprétant avec brio les cinq protagonistes de cette aventure. La mise en scène de Morgan Perez met superbement en valeur le jeu de la comédienne et la beauté du texte. Arts Culture EvasionsCécile Covès nous offre son histoire, car la pièce est autobiographique, avec beaucoup de tendresse et de générosité. L’écriture est efficace et drôle. Un spectacle doux et touchant. Mani TheaCécile Covès nous prend au cœur avec ses mots et ses échanges avec les fantômes de son passé, mais elle arrive également à nous faire rire avec ses sautes d’humeur, ses ruptures. Les chroniques de Monsieur NLa comédienne, avec une belle énergie, beaucoup d’humour et des pointes (superbes) d’émotions, nous parle de sa vie, truffée d’anecdotes aussi drôles que touchantes. Foud’artUne belle leçon de vie incarnée vivement par Cecile Covès, comédienne qui nous emmène avec sensibilité dans ce voyage intérieur. La Grande ParadeAvec pour point de départ son projet de don d’ovocytes, Cécile Covès, émouvante et généreuse, nous invite à feuilleter son album de famille pas si ordinaire que ça. Ce témoignage truffé d’anecdotes à la fois poignantes et drôles ravit le public, qui sort de la salle touché en plein cœur. Théâtre onlineUn très beau spectacle ! Le texte est authentique et interprété de manière très touchante. Le tout agrémenté d’une bonne dose d’humour ! Théâtreetproducteurs associésUn véritable coup de coeur Passion Théâtre. Un texte percutant écrit sur mesure. Cécile nous emporte totalement avec elle dans son histoire, interprétant différents rôles avec la même force et précision d’actrice. Passion théâtreDans ce seul en scène biographique, la comédienne nous touche en plein coeur. Une véritable sensation intense se dégage du texte écrit par Laura Léoni. Chaque dialogue est un morceau d’émotions que l’on partage avec le public. Et on en ressort heureux. Le tout sublimement renforcé par la virtuose mise en scène de Morgan Perez. CulteaPendant tout le spectacle, Cécile Covès captive notre attention, nous bouleverse et nous fait rire avec des anecdotes et des réparties pleines

Tarif : 12.00 – 32.80 euros.

Début : 2024-01-17 à 19:00

LE FUNAMBULE MONTMARTRE 53 rue des Saules 75018 Paris 75