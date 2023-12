UN BONNE BIERE LE FUNAMBULE MONTMARTRE Paris, 30 décembre 2023, Paris.

De Xavier MartelMise en scène Gilles DyrekAvec Florent Aumaître ou Julien Héteau, Jérémy Malaveau, Xavier Martel et Manon Rony ou Marie Le CamDurée 1h20Une comédie qui aborde sans concession les thèmes universels de la vie, la mort, la famille, et la pratique du vélo en milieu rural.Après s’être perdus de vue pendant plusieurs années, quatre frères et soeur aux trajectoires et caractères très différents se retrouvent dans leur maison d’enfance pour organiser les obsèques de celui qui leur faisait office de père.Puisqu’ils n’ont pas vraiment de tristesse à partager, autant se réunir joyeusement autour de cette bonne bière et se raconter leurs vies, avec la complicité et l’animosité propres aux fratries.L’écriture ciselée de Xavier Martel nous emmène du côté du Splendid et de la comédie à l’anglaise, dépeignant avec acidité ce milieu rural dont on a effectivement envie de partir très loin. Théâtral Magazine

Tarif : 12.00 – 32.80 euros.

Début : 2023-12-30 à 19:00

Réservez votre billet ici

LE FUNAMBULE MONTMARTRE 53 rue des Saules 75018 Paris