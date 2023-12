LE NECTAR DES DIEUX LE FUNAMBULE MONTMARTRE Paris, 6 janvier 2024, Paris.

Auteur : François Piel-Flamme, Hugo Klein et Lucas GonzalezGenre : Théâtre / ComédieType de public : Tous publics ( 8 ans)Artiste(s) : François Piel-Flamme et Hugo KleinMetteur en scène : Lucas GonzalezDurée du spectacle : 1h05Comédie d’un nouveau genre, Le Nectar des dieux est une invitation au partage, de bouteilles et de connaissances.Deux hommes nous racontent le Vin et ce qu’Il raconte de nous, le tout sur un ton léger et plein d’humour. Au cours de cette véritable performance d’acteurs, on croisera plusieurs dizaines de personnages qui ont fait la grande Histoire du Vin : César, Dom Pérignon ou encore Marie-Antoinette viendront ainsi égayer cette traversée de 10000 ans d’histoire, si bien que le spectateur n’aura plus qu’une envie : déboucher une bouteille et refaire le monde.On apprend beaucoup de choses sans jamais s’ennuyer et même en s’amusant. Critiques Théâtres Paris Épatant ! François Piel-Flamme et Hugo Klein sont formidables d’un bout à l’autre. Un immense bravo !!! Les chroniques d’AlcesteLeur récit qui se déguste comme un bon millésime, bien accoudé le sourire aux lèvres est alerte, drôle et instructif. Un bon moment à passer sans modération. Singulars

Tarif : 12.00 – 32.80 euros.

Début : 2024-01-06 à 19:00

Réservez votre billet ici

LE FUNAMBULE MONTMARTRE 53 rue des Saules 75018 Paris 75