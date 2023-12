INSCAPE GAME LE FUNAMBULE MONTMARTRE Paris, 2 janvier 2024, Paris.

Auteur : eric boucherGenre : comédie dramatiqueType de public : tousArtiste(s) : yannick blivet, michael msihid, mathieu hoarau, eric boucherMetteur en scène : mathieu hoarauDurée du spectacle : 1H20Se retrouver enfermés dans un jeu d’évasion avec ses plus vieux amis, ça donne quoi ? une soirée intense, chargée… et plus question de fuir la vérité !4 amis d’enfance se retrouvent dans un bar assez inhabituel, pour une de ces soirées où l’on refait le monde, on rit, se chambre, parfois un peu trop… la routine ! Mais ce soir, rien n’est tout à fait comme d’habitude : il y a comme une présence particulière, tapie dans l’ombre… Et au détour d’une révélation, tout va basculer : une trappe s’ouvre, un verrou se ferme, et le jeu d’évasion commence. Mais est-ce vraiment un jeu ? Qui se cache derrière cette porte, ce miroir, ces écrans ?Pour (s’en) sortir, il va falloir mobiliser toutes les formes d’intelligences et d’émotions, artificielles ou non… et compter (sur) ses amis : 3,2,1…? Vous avez 60 minutes !

Tarif : 12.00 – 32.80 euros.

Début : 2024-01-02 à 19:00

LE FUNAMBULE MONTMARTRE 53 rue des Saules 75018 Paris