WALL STREET MALGRE MOI LE FUNAMBULE MONTMARTRE Paris, 27 décembre 2023, Paris.

Auteur : Stéphane GUIGNON, Carole GREEP et Christophe de MAREUILGenre : Seul en ScèneType de public : Tout Artiste(s) : Christophe de MAREUILMetteur en scène : Anne BOUVIERCréateur lumières : Antoine LHONORÉ-PIQUETDurée du spectacle : 1h15Votre rêve est de gagner de l’argent. Lui, c’est son pire cauchemar.Richard est devenu l’homme d’affaires le plus riche de la planète. Il est accro à l’argent jusqu’à l’overdose. Il doit entamer une cure de désintoxication monétaire pour sauver sa vie et celle de ses proches : plus ses dividendes enflent, plus Gaïa, sa fille, s’affaiblit.S’ensuit alors une course effrénée et trépidante contre le système en place dont il est le produit et le maître. Pourra-t-il échapper à la bête financière implacable dont il fut le dompteur magnifique ? Son salut en dépend, et le nôtre aussi… Mais est-il possible de tout perdre quand on possède tout ? Pas si simple…Drôle, corrosive et touchante, cette fable moderne pourrait bien vous surprendre et émouvoir.EXTRAITS DE PRESSE : Une hilarante overdose financière. Le propos tord finement la réalité. On rit mais on s’interroge également sur la nature du lien qui nous relie à l’argent. une réussite.LE PROGRÈSFormidable satire de l’ultralibéralisme, un seul en scène engagé et enragé, interprété avec une énergie hallucinante.LE QUOTIDIEN DE LA RÉUNIONET DE L’OCÉAN INDIENDrôle, grave, joueur, cynique, attendrissant, Christophe de Mareuil porte un texte brillamment écrit.PIANOPANIERCe seul en scène frappe fort et juste. Une satire spirituelle. Une interprétation hallucinée et hallucinante.LA PETITE REVUE

Tarif : 12.00 – 32.80 euros.

Début : 2023-12-27 à 19:00

LE FUNAMBULE MONTMARTRE 53 rue des Saules 75018 Paris