Le fumiste Institut Cervantès, 20 novembre 2021, Toulouse.

Le fumiste

Institut Cervantès , le samedi 20 novembre à 16:00

### Spectacle vivant [**Dans le cadre du Festival Marionnettissimo**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/40627/Marionnettissimo%202021) « Les souvenirs sont fumée, ils dansent devant tes yeux et paraissent réels… mais quand tu essayes de les saisir, ils se dissolvent entre tes doigts et changent de formes, jusqu’à ce qu’ils s’évanouissent » Le Fumiste, c’est lui, ce poète à l’âme d’enfant, qui nous emmène dans un voyage au coeur de ses souvenirs les plus fous et les plus tendres aussi… L’espace d’un instant, comme dans l’armoire secrète de son enfance, tout devient possible et les objets poussiéreux prennent vie… et… même si tout finit par partir en fumée… chaque instant mérite d’être vécu. ### Plus d’infos [Site de l’Instituto Cervantes ](https://cultura.cervantes.es/toulouse/fr/El-fumista/135089) ![]() ### Infos pratiques * Samedi 20 novembre à 16h * Durée : 55 minutes * Selon les mesures sanitaires indiquées par les autorités pour les centres culturels, la jauge pourra être limitée, du gel hydro alcoolique sera à disposition et le port du masque est obligatoire.

12 € / Réduit : 8 € (étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents à l’Instituto Cervantes).

Institut Cervantès 31 Rue des Chalets, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



