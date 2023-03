JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART À LA MAISON DU POTIER LE FUILET Montrevault-sur-Èvre Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

2023-04-01 – 2023-04-01

Maine-et-Loire . A la découverte de la céramique contemporaine et du métier de potier-céramiste !

Visite en autonomie du musée (cartels explicatifs, film…) Samedi 1er Avril 2023 :

De 16h à 17h : visite guidée du musée (gratuite sur réservation)

Démonstrations de tournage

Jeux de modelage en autonomie Dimanche 2 avril 2023 :

De 10h30 à 11h30 : visite guidée de la carrière (gratuite sur réservation)

Du 1er au 2 avril 2023, célébrez les Journées Européennes des métiers d'art à la Maison du Potier au Fuilet maisondupotier49@gmail.com +33 2 41 70 90 21 http://www.maisondupotier.net/

