ANIMATIONS D’ÉTÉ AU PLAN D’EAU LA BARBOTINE Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre, 18 juillet 2023, Montrevault-sur-Èvre.

Montrevault-sur-Èvre,Maine-et-Loire

Des animations d’été sont proposées aux plus jeunes au plan d’eau de la Barbotine.

2023-07-18

Le Fuilet

Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Summer activities for youngsters at the Barbotine lake

Actividades de verano para jóvenes en el lago Barbotina

Am Plan d’eau de la Barbotine werden Sommeranimationen für die Jüngsten angeboten

