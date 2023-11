Le frigo Théâtre Darius Milhaud Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Le frigo Théâtre Darius Milhaud Paris, 2 novembre 2023, Paris. Le lundi 04 décembre 2023

de 21h00 à 22h15

Le lundi 27 novembre 2023

de 21h00 à 22h15

Du jeudi 14 décembre 2023 au vendredi 29 décembre 2023 :

jeudi

de 21h00 à 22h15

Du jeudi 02 novembre 2023 au vendredi 24 novembre 2023 :

jeudi

de 21h00 à 22h15

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. payant Tarif

plein : 18€ Tarif

habitants du 19ème & séniors (dès 60 ans) : 14€* Tarif

réduit : 12€*

(demandeurs d’emploi,

minimas sociaux, Carte handicap, intermittents du spectacle, étudiant, moins de

26 ans, partenaires, groupe min 10 personnes & CE) *Réduction

valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre Comment la journée de L. va être bouleversée par l’apparition dans son salon d’un mystérieux réfrigérateur ? L. est seule dans son

appartement, et reçoit un frigo. L’arrivée surprenante de cet appareil va

déclencher chez elle toutes sortes de sentiments. Dans cette pièce aussi

absurde que touchante, la folie, la solitude, l’exubérance et l’humanité du

personnage, provoquent chez les spectateurs rires et larmes. La mise en scène a

été imaginé comme une rencontre entre l’écriture unique de Copi, et le monde

flamboyant du cabaret. Une tragi-comédie qui ne vous laissera pas indifférent. Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris Contact : +33142019226 https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.theatredariusmilhaud.fr/programme-des-spectacles/le-frigo/

