L’espace culturel associatif, « Le Frigo », qui propose une programmation éclectique (théâtre, concerts, expos,..) tout au long de l’année, fait sa rentrée. Au programme de cette soirée festive : « La ruée », un spectacle qui rassemble six danseurs et un musicien ainsi qu’une comédie « Ben voilà, c’est fait,enfin presque ! » avec Claire Foltete et SylvainGadave. Tarifs : 10/8€ De 18h à 22h, Frigo, 9 rue Bonne Cambe Réservation : 05 63 43 25 37 L’espace culturel associatif, « Le Frigo », propose une programmation éclectique Le Frigo 9, rue Bonne Cambe Albi Albi Tarn

