LE FRIGO FAIT UN PONT au jazz transatlantique Le Frigo, 8 octobre 2021, Albi.

Le Frigo, le vendredi 8 octobre à 20:30

« The Bridge » est un projet d’échange entre des musiciens de jazz français et de Chicago, auquel est associée, depuis plusieurs années, l’association albigeoise « Le Frigo. » Ce pont (bridge donc) transatlantique contribue ainsi à perpétuer l’histoire du jazz et des musiques improvisées entre nos deux continents. Pour ce nouvel opus, c’est « Crying Out Loud » qui jouera le 8 octobre dans les locaux du « Frigo ». Ce quintet, composé d’artistes venus de différents univers musicaux, est basé sur l’improvisation autour de minuscules compositions servant de prétextes à l’interaction. Une musique libre, radicale mais avant tout fraternelle. Vendredi 8 octobre à 20h30 Frigo, 9 rue Bonne Cambe.

Tarifs 10/12€.

