Le Stabat mater furiosa, version électroacoustique et voix Le Frigo Albi

Le Stabat mater furiosa, version électroacoustique et voix Concert électroacoustique et voix autour d’extraits de Stabat Mater Furiosa, de Jean-Pierre Siméon. Un texte très fort, donnant la parole à une mère qui se révolte contre la guerre Vendredi 23 février, 20h30 Le Frigo 8/10€

Début : 2024-02-23T20:30:00+01:00 – 2024-02-23T22:00:00+01:00

Au cœur d’un décor réduit à sa plus simple expression, c’est la comédienne Francine Vallaeys qui interprète cette femme qui lutte et ne pleure pas. Elle est prête pour un nouveau combat et a choisi ses armes : la voix. Portée par la musique en live de Vincent Dubus, elle dénonce les atrocités des conflits. Le message transmis est puissant, universel et, malheureusement, encore d’actualité.

Le Frigo 9, rue Bonne Cambe Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 43 25 37

