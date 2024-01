Sikania ou la Sicile en chanson Le Frigo Albi, vendredi 9 février 2024.

Sikania ou la Sicile en chanson Ce trio de chanteurs et musiciens délivre des compositions mêlant poésies, mélodies et chants siciliens sur des sonorités de musiques actuelles, de jazz et d’improvisations. Vendredi 9 février, 20h30 Le Frigo 8/10€

Début : 2024-02-09T20:30:00+01:00 – 2024-02-09T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-09T20:30:00+01:00 – 2024-02-09T22:00:00+01:00

Une fusion musicale, nourrie d’une culture méditerranéenne bouillonnante et contrastée, qui embarque les auditeurs sur le plus grand et énigmatique bout de terre de la Méditerranée qu’est la Sicile.

Le Frigo 9, rue Bonne Cambe Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 43 25 37 [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 43 25 37 »}]

