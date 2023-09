Argentina fest : poésie et bandonéon Le Frigo Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Argentina fest : poésie et bandonéon Le Frigo Albi, 24 octobre 2023, Albi. Argentina fest : poésie et bandonéon Mardi 24 octobre, 20h30 Le Frigo 12/10€ La poésie et la force des paroles de tango écrites à la fin du siècle et aujourd’hui est méconnue. Pourtant de grands poètes argentins ont signé ces tangos que Solange Bazely nous restitue à voix haute pendant que Marcelo Mercadante les met en musique, dans un dialogue intime avecle bandonéon, l’instrument emblématique du tango. Le Frigo 9, rue Bonne Cambe Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 43 25 37 [{« type »: « link », « value »: « https://artetango-festival.com/accueil-argentina/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

