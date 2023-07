Festival riverrun, Chez Céleste Le Frigo Albi, 6 octobre 2023, Albi.

Festival riverrun, Chez Céleste Vendredi 6 octobre, 12h00 Le Frigo Gratuit

A partir de 2009, Céleste Boursier-Mougenot a invité Enna Chaton à développer librement son travail personnel, ses actions filmées, dans le cadre de ses installations sonores. L’écriture, la scénarisation des corps se dessine au fur et à mesure de leur inscription dans le lieu et de relations naissantes au cœur des œuvres de Céleste, que ces personnes découvrent en les visitant.

La réceptivité et la présence des participants à ces actions sont intensifiées par leur nudité. Il n’y a pas d’autre projet pour Enna que de capter ce qui advient dans ce moment de partage. Elle leur demande surtout d’être à l’écoute des formes visuelles et sonores. Ces films donnent à voir et à entendre de manière inédite les œuvres de Céleste Boursier-Mougenot.

Le Frigo 9, rue Bonne Cambe Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 43 25 37

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T12:00:00+02:00 – 2023-10-06T14:00:00+02:00

festival riverrun

Enna Chaton