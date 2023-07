Exposition David Coste – Les îles voyagent elles aussi (partie 2) Le Frigo Albi, 13 juillet 2023, Albi.

Au Frigo, lieu culturel associatif en centre-ville d’Albi, l’exposition fait échos aux œuvres exposées sur les berges du Tarn et à Pratgraussals. Les dessins virtuoses de David Coste se déploient sur les murs mais aussi dans l’espace d’exposition. On y retrouve les paysages que l’artiste a parcourus à Albi mais aussi l’imaginaire de l’île déserte, du radeau précaire, du temps qui passe…

Le centre d’art propose des ateliers d’arts plastiques avec graphite et fusains en accès libre dans l’exposition : ils sont praticables aux heures d’ouverture de l’exposition par petits et grands. Venez les expérimenter !

Entrée libre et accessible à toutes et à tous

9 rue Bonne Cambe, Albi

Et jusqu’au 26 novembre 2023 à la base de loisirs de Pratgraussals et sur les berges du Tarn

Horaires d’ouverture du Frigo :

Du mardi au samedi de 15h à 19h

Fermé les jours fériés

En partenariat avec Le Frigo

Ce projet bénéficie du soutien particulier de la Ville d’Albi

exposition art contemporain

David Coste