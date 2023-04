Boris sur les planches : conférence « scienti-cirque » loufoque à l’humour décalé et ravageur. Le Frigo Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Boris sur les planches : conférence « scienti-cirque » loufoque à l’humour décalé et ravageur. Le Frigo, 21 mai 2023, Albi. Boris sur les planches : conférence « scienti-cirque » loufoque à l’humour décalé et ravageur. Dimanche 21 mai, 17h00 Le Frigo 8/10€ Il se propose d’enseigner sur scène quelques-unes de ses expériences. Et, lors de cet échange avec le public qui va du protocole expérimental à l’expérience 327 qui est l’une des plus périlleuses, en passant par l’expérience 118 sur la gravité,…Boris transforme cette rencontre scientifique en numéros de jonglage. Il utilise planches de bois et massues pour embarquer les spectateurs dans une logique absurde. Le Frigo 9, rue Bonne Cambe Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 43 25 37 [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 43 25 37 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-21T17:00:00+02:00 – 2023-05-21T18:30:00+02:00

2023-05-21T17:00:00+02:00 – 2023-05-21T18:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Le Frigo Adresse 9, rue Bonne Cambe Albi Ville Albi Departement Tarn Lieu Ville Le Frigo Albi

Le Frigo Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Boris sur les planches : conférence « scienti-cirque » loufoque à l’humour décalé et ravageur. Le Frigo 2023-05-21 was last modified: by Boris sur les planches : conférence « scienti-cirque » loufoque à l’humour décalé et ravageur. Le Frigo Le Frigo 21 mai 2023 Albi Le Frigo Albi

Albi Tarn