Exxposition en entrée libre. Concerts 8/10€ et soupe 10/12€

Ne manquez pas cette première édition de la Semaine italienne qui se déroule du 8 au 15 février sous l’impulsion des associations albigeoises « Le Frigo » et « Dante Alighieri. » Le Frigo 9, rue Bonne Cambe Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

05 63 43 25 37 Le public aura l’occasion d’y découvrir l’exposition de Sophie Dussidour, plasticienne et professeur d’arts plastiques qui présentera, tout au long de cette semaine, des peintures gravées inspirées de la « Divine Comédie » du poète, penseur et écrivain Dante.

Le vendredi 10 février à 20h30, place à la musique avec le trio « Alberi Sonori » qui porte avec ardeur et passion le répertoire de l’Italie du Sud, sa terre d’origine. Le ténor Di Bettino enchantera la scène du Frigo le 13 février à 20h pour une conférence/concert consacrée à son parcours artistique ponctué d’œuvres du répertoire lyrique.

Enfin, le traditionnel rendez-vous « La soupe du 15 » se met lui aussi à l’heure italienne. Le 15 février à 19h30, la bonne odeur des légumes se mêlera à des textes de fantaisies italienne lus par Claire, artiste et bénévole du Frigo.

