Le Frigo fait un pont au jazz transatlantique Le Frigo Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Le Frigo fait un pont au jazz transatlantique Le Frigo, 13 octobre 2022, Albi. Le Frigo fait un pont au jazz transatlantique Jeudi 13 octobre, 20h30 Le Frigo

10/12 €

« The Bridge » est un projet d’échange entre des musiciens de jazz français et de Chicago, auquel est associée, depuis plusieurs années, l’association « Le Frigo. » Le Frigo 9, rue Bonne Cambe Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

05 63 43 25 37 Ce pont (bridge donc,…) transatlantique contribue ainsi à perpétuer l’histoire du jazz et des musiques improvisées entre nos deux continents. « Don’t Tell (The Bridge #2.2) » est le titre de ce nouvel opus qui présente le 13 octobre 2022 un quartet né de la deuxième génération d’ensembles collaboratifs franco-américains. Sur scène, Mai Sugimoto (saxophone alto) Raymond Boni (guitare) Paul Rogers et Anton Hatwich (contrebasses), des artistes aux univers différents, explorent les possibilités de cet ensemble avec une majorité

d’instruments à cordes (pas de batterie). Ils offrent ainsi un jazz débridé

caractérisé par des arrangements limpides et l’improvisation des musiciens.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-13T20:30:00+02:00

2022-10-13T22:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Le Frigo Adresse 9, rue Bonne Cambe Albi Ville Albi lieuville Le Frigo Albi Departement Tarn

Le Frigo Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Le Frigo fait un pont au jazz transatlantique Le Frigo 2022-10-13 was last modified: by Le Frigo fait un pont au jazz transatlantique Le Frigo Le Frigo 13 octobre 2022 Albi Le Frigo Albi

Albi Tarn