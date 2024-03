Le Fresnoy vous invite à participer à la journée-atelier « ART ET DROIT DE L’ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE » Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, lundi 5 février 2024.

Le Fresnoy vous invite à participer à la journée-atelier « ART ET DROIT DE L’ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE » Journée-atelier organisée par Nathalie Delbard, directrice du CEAC-Université de Lille, dans le cadre du programme de recherche « Sciences et fictions de l’humain ». Le Lundi 5 février 2024. Lundi 5 février, 10h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Gratuit

L’évolution de la science juridique dans le monde occidental élevant la forme scripturale du droit au rang d’expression parfaite de sa rationalité a progressivement écarté les sensations, les émotions et l’imagination qui sont autant de forces créatrices de droit. Afin de mieux comprendre comment le droit fait sens grâce aux sens, nous avons conçu le programme « Sensible droit » et un premier cycle de 4 ateliers-recherche, qui offrent les conditions favorables au dialogue entre spécialistes de disciplines et de domaines différents, permettant une exploration de la dimension sensible du droit.

Programme :

10h | Accueil

par Nathalie Delbard, professeure en Arts plastiques, Université de Lille, et Éric Prigent, coordinateur pédagogique création numérique au Fresnoy – Studio national

10h15 | Présentation de l’œuvre Codex Spatium

par Julien Prévieux, artiste, enseignant aux Beaux-Arts de Paris et artiste-professeur invité au Fresnoy (2022-2023), et Raphaël Costa, doctorant en droit, Université Paris Saclay

11h15 | Présentation

par Philippe Achilleas, professeur de droit public, Université Paris Saclay, directeur de l’Institut du droit de l’espace

12h15 | Temps d’échange

avec Philippe Achilleas, Julien Prévieux, Raphaël Costa et Sandra Delacourt, critique d’art et professeure d’histoire de l’art contemporain, ESAD TALM-Tours

13h | Pause déjeuner

14h30 | Présentation

par Mireille Couston, professeure de droit international, Université Lyon III (en visioconférence)

15h15 | Dialogue

entre Pierre-Jérôme Delage, professeur de droit privé et sciences criminelles, Université de Nantes (en visioconférence), et Nathalie Goedert, maîtresse de conférences HDR en histoire du droit, Université Paris Saclay

16h | Projection d’un extrait du film Star Trek Trek (2024)

d’Olivier Perriquet, artiste, chargé de la recherche au Fresnoy et membre du groupe de recherche « Sciences et fictions de l’humain »

16h15 | Discussion

avec Mireille Couston, Pierre-Jérôme Delage, Nathalie Delbard et Olivier Perriquet

17h | Clôture de la journée

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

