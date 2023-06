Projection du documentaire « Métis, les enfants cachés de la colonisation » Le Fresnoy Tourcoing, 15 juin 2023, Tourcoing.

Projection en avant-première du documentaire : « Métis, les enfants cachés de la colonisation« , un film évoquant la ségrégation à l’encontre des enfants métis, durant la colonisation belge :

Le jeudi 15 juin 2023, à 20h

au Fresnoy, à Tourcoing (22 rue du Fresnoy, 59200 Tourcoing)

Entrée gratuite.

Réservation : www.billetweb.fr/avant-premiere-metis-les-enfants-caches-de-la-colonisation

Synopsis : Durant la colonisation belge, au Congo, Rwanda et Burundi, plusieurs milliers d’enfants métis furent victimes d’une ségrégation ciblée : enlevés à leur famille et placés dans des institutions spécialisées, ils furent ensuite exilés vers la Belgique, à la veille de l’indépendance. Ce film raconte le parcours de plusieurs d’entre eux : soixante ans après les faits, ils reviennent sur leur passé, poursuivant la quête de leur identité, et cherchant toujours à refermer les blessures d’enfance.

Durée du film : 58 minutes

Bande annonce : https://vimeo.com/719209741

Un film écrit et réalisé par : Dominique Regueme

Une production : Supermouche, Luna Blue Film, RTBF, Vosges TV, Pictanovo

Avant-Première organisée par Heure Exquise !, dans le cadre de ses actions de diffusion des documentaires co-produits par PICTANOVO avec le soutien de la Région Hauts-de-France et du CNC. En partenariat avec Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains

