Ciné-Concert Les aventures du prince Ahmed Le fresnoy Tourcoing

Tourcoing

Ciné-Concert Les aventures du prince Ahmed Samedi 26 novembre, 16h00 Le fresnoy

Tarif normal : 4€ / Tarif réduit : 3€.

Une création musicale d’Othman Louati avec les classes de piano et jazz du Conservatoire sous la direction de Pierre Hoppé. Le fresnoy 22 rue du fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Film d’animation allemand réalisé par Lotte Reiniger, Les Aventures du prince Ahmed, réalisé en papier découpé, est le support idéal pour la création de la bande son par Othman Louati, artiste en résidence au Conservatoire.

Avec les classes de piano, le département jazz et dispositif électronique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T16:00:00+01:00

2022-11-26T17:00:00+01:00 DR

