Projection | Syrie : instantanés d’une histoire en cours Lundi 17 octobre, 19h00 le Fresnoy

Gratuit – accès libre

Collectif Abounaddara

le Fresnoy 22 rue du fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Année de production : 2014

Réalisateur : Collectif Abounaddara

Durée du film : 52 min

> Le film

Un chauffeur qui cherche son chemin à Damas, un grand mufti qui se trahit allègrement, des soldats qui dansent avec leurs armes, un homme qui voudrait pouvoir pleurer son père, une femme qui s’esclaffe face à un barbu en treillis, des enfants au regard brouillé par l’horreur. Tels sont quelques fragments de l’histoire que le cinéma peut montrer face au flux des images d’actualité qui donnent à voir la Syrie comme un « pays du Mal ».

> Collectif Abounaddara

Le collectif Abou Naddara regroupe des cinéastes syriens autodidactes qui, depuis le début des manifestations contre la dictature en mars 2011, publient chaque vendredi sur internet un film de leur cru. Une à cinq minutes de cinéma hebdomadaire pour raconter la Syrie d’aujourd’hui et répondre, à leur manière, à l’appel de la liberté. Leurs références : le réalisateur soviétique avant-gardiste Dziga Vertov, mais aussi leurs aînés cinéastes syriens, dont le documentariste subversif Omar Amiralay, décédé à la veille de la révolution.

Projection suivie d’une discussion avec :

> Charif Kiwan

Charif Kiwan cofonde, en 2010, le Collectif de cinéastes syriens anonymes, Abounaddara, qui produisent bénévolement des courts métrages documentaires et les diffusent sur internet.

> Pascale Cassagnau

Pascale Cassagnau est docteur en histoire de l’art et critique d’art, Inspectrice générale de la création, responsable des collections audiovisuelles et nouveaux médias au Centre national des arts plastiques (Ministère de la culture). Elle est co-commissaire de l’exposition Les Sentinelles présentée à l’IMA-Tourcoing.

> Camille Leprince

Chargée de recherche au Centre national des arts plastiques et co-commissaire de l’exposition Les Sentinelles présentée à l’IMA-Tourcoing jusqu’au 12 février 2023, Camille Leprince développe depuis 2011, des projets artistiques et culturels dans le sillage des soulèvements arabes.Sa thèse entamée en 2020 s’attache à étudier un nouveau rapport au monde et le sentiment d’une époque au lendemain des soulèvements arabes de 2011, à travers la portée poétique et politique des pratiques visuelles du Maghreb et du Machrek et en particulier depuis un focus autour du cinéma documentaire de Syrie.

> Nathalie Delbar

Nathalie Delbard est professeure en Arts plastiques à l’Université de Lille, chercheuse au sein du CEAC et critique d’art. Ses recherches dans le champ de la photographie contemporaine portent notamment sur les dispositifs de production, d’exposition et de diffusion de l’image, et leur double inscription dans le champ de l’art et dans l’espace social.

En partenariat avec Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains



2022-10-17T19:00:00+02:00

2022-10-17T20:30:00+02:00

Collectif Abounaddara, Prière dans la nuit, 2012, Centre national des arts plastiques, droits réservés/Cnap