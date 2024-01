Panorama 21 – Les revenants le Fresnoy Tourcoing, mercredi 9 octobre 2019.

Panorama 21 – Les revenants Le Fresnoy présente en conclusion d’une année d’échanges, d’expériences et de recherche, plus de 50 œuvres inédites réalisées par les jeunes artistes et les artistes professeurs invités. 9 octobre – 29 décembre 2019 le Fresnoy Tarif normal 4€, Tarif réduit 3€ (demandeurs d’emploi, étudiants, seniors), gratuit le dimanche pour tous. Entrée libre pour les détenteurs de la C’Art et les Amis du Fresnoy.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains présente en conclusion d’une année d’échanges, d’expériences, de recherche, plus de 50 œuvres inédites dans les domaines de l’image, du son et de la création numérique, imaginées et réalisées par les jeunes artistes et les artistes professeurs invités.

Jean-Hubert Martin, commissaire de cette édition 2019, a souhaité adjoindre à chaque installation une œuvre ou un objet ancien qui n’appartienne pas à l’art contemporain et qui lui offre un contrepoint par analogie. L’ouvrage choisi et mis en regard s’apparente à ces images que l’on trouve punaisées pratiquement dans tous les ateliers d’artistes : des cartes postales, coupures de journaux, invitations, etc… Ces pense-bêtes n’ont souvent aucun rapport formel avec l’œuvre de l’artiste, mais constituent des pôles ou des topiques au sein d’une constellation où circule l’imagination créatrice.

