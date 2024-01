Ciné-Débat | Soirée de clôture du Festival des Hommes et des Films | Jeanne Le Fresnoy Studio national des arts contemporains Tourcoing, dimanche 18 février 2024.

Ciné-Débat | Soirée de clôture du Festival des Hommes et des Films | Jeanne Le Fresnoy vous invite à découvrir le film « Jeanne » de Bruno Dumont à travers un ciné-débat à l’occasion de la soirée de clôture du Festival des Hommes et des Films. Dimanche 18 février, 19h00 Le Fresnoy Studio national des arts contemporains Plein tarif > 6 €

Tarif réduit > 5 €

Tarif -14 ans > 3 €

Tarif abonné > 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-18T19:00:00+01:00 – 2024-02-18T22:00:00+01:00

Dimanche 18 février, 19h

JEANNE

De Bruno Dumont

2019 | France | 2h18 | VF

Avec Lise Leplat Prudhomme, Fabrice Luchini, Jean-François Causeret

Année 1429. La Guerre de Cent Ans fait rage. Jeanne, investie d’une mission guerrière et spirituelle, délivre la ville d’Orléans et remet le Dauphin sur le trône de France. Emprisonnée à Compiègne par les Bourguignons, elle est livrée aux Anglais. Fidèle à sa mission et refusant de reconnaître les accusations de sorcellerie diligentées contre elle, Jeanne est condamnée au bûcher pour hérésie.

En partenariat avec Le Diocèse de Lille.

Le Fresnoy Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

cinéma