Tourcoing Portes ouvertes | Le Fresnoy – Studio national Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, 14 février 2024, Tourcoing. Portes ouvertes | Le Fresnoy – Studio national Mercredi 14 février 2024, 14h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Le Fresnoy – Studio national ouvre ses portes à tou.te.s, venez découvrir nos espaces de travail, les différents pôles (sons, images, production…) venez échanger avec le personnel et les étudiants pour en découvrir davantages sur notre formation proposée. Visites guidée, ateliers, interactions avec les étudiants…

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains
22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex
Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

