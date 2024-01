Cinéthèque | Le Mouvement des choses Le Fresnoy Studio national des arts contemporains Tourcoing, mercredi 7 février 2024.

Cinéthèque | Le Mouvement des choses Le Fresnoy vous invite à découvrir le film « Le Mouvement des choses » de Manuela Serra. Mercredi 7 février, 19h00 Le Fresnoy Studio national des arts contemporains Gratuit

Mercredi 7 février, 19h

LE MOUVEMENT DES CHOSES

De Manuela Serra

1985 | Portugal | 1h28 | VOSTF

Les travaux et les jours d’une communauté rurale du nord du Portugal trois familles saisies dans leur vie quotidienne, leurs silences. Le père d’une famille nombreuse coupe un arbre. Plus loin, il y a l’eau du fleuve, le soleil sur la place du village et les rituels de ses habitants la foire du samedi, la messe du dimanche. Au milieu de ces fragments ordinaires, une femme, Isabel, a le regard tourné vers l’avenir, là où les autres se contentent de la répétition du présent. C’est la vie, comme elle va.

Gratuit

Le Fresnoy Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France