PARFAIT AMOUR !

De Catherine Breillat

1996 | France | 1h50 | 35mm | VF

Avec Isabelle Renauld, Francis Renaud, Laura Saglio.

Au cours d’une soirée, Christophe et Frédérique ont le coup de foudre. D’abord passionnelle, leur liaison sombre progressivement dans le conflit et la violence. Autopsie d’une passion amoureuse, le film explore la dynamique de pouvoir qui mè ne insidieusement au fait divers.

En partenariat avec avec la Cinémathèque française.

