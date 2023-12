Ciné-Concert | They Shot The Piano Player Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Vendredi 26 janvier, 20h

THEY SHOT THE PIANO PLAYER

De Fernando Trueba, Javier Mariscal

2023 | Espagne, France, Portugal | 1h43 | VOSTF

Avant-première nationale

Un journaliste de musique new-yorkais mène l’enquête sur la disparition, en 1976, à la veille du coup d’état en Argentine, de Francisco Tenório Jr, pianiste brésilien virtuose. Tout en célébrant le jazz et la bossa, nova, le film capture une période éphémère de liberté créatrice.

Projection suivie d'un concert de bossa nova du musicien franco-brésilien Toninho Almeida au restaurant Le Plateau. En partenariat avec De la suite dans les images et Le Plateau. Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

