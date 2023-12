Le cinérama de Elsa Michaud | Wanda Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Le cinérama de Elsa Michaud | Wanda Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, 25 janvier 2024, Tourcoing. Le cinérama de Elsa Michaud | Wanda Jeudi 25 janvier 2024, 19h30 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Plein tarif > 6 €

Tarif réduit > 5 €

Tarif -14 ans > 3 € Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T19:30:00+01:00 – 2024-01-25T21:30:00+01:00

Fin : 2024-01-25T19:30:00+01:00 – 2024-01-25T21:30:00+01:00 Le Cinérama de Elsa Michaud

Jeudi 25 janvier, 19h30

WANDA

De Barbara Loden

1970 | États-Unis | 1h45 | VOSTF

Wanda Goronski ne supporte plus le milieu misérable où elle vit. Renvoyée de l’usine où elle é tait employée, elle décide de quitter son mari mineur et leurs deux enfants. Elle finit par s’accrocher à Norman Dennis,un minable commis-voyageur qui arrondit ses fins de mois en volant.

Projection précédée d’une intervention d’Elsa Michaud, artiste-étudiante au Fresnoy, promotion Vera Molnár 2023-2025. Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « accueil@lefresnoy.net »}] Détails Catégories d’Évènement: Nord, Tourcoing Autres Code postal 59200 Lieu Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Adresse 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Ville Tourcoing Departement Nord Lieu Ville Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Tourcoing Latitude 50.699831 Longitude 3.155875 latitude longitude 50.699831;3.155875

Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/