ET DANS LE FLUX, TU LE PERDRAS

De Christophe Pellet

2023 | France | 1h02 | VF

Avec Nine d’Urso, Antoine Heuillet, Pierre-Thomas Jourdan, Dominique Reymond

Léo est lassé des reproches de son ami Kaspar qui le pousse à rejoindre les réseaux sociaux pour rendre publique leur histoire d’amour. Leur rupture acte le départ de Léo pour Berlin, une ville dans laquelle il espère renaître au contact d’un milieu alternatif. Mais la ville, gagnée par la spéculation immobilière, rejette Léo dans la marge. Des années apr è s la fille biologique de Kaspar, é lev é e par un couple de femmes, évoque cette histoire d’amour sur une scène de théâtre.

Film précédé du court métrage :

LÉTHÉ

De Christophe Pellet

2020 | France | 16 min | VF

Avec la participation du Fresnoy – Studio national des arts contemporains.

Sur l'île d'Amorgos, l' é té. Au bord des routes, des petits monuments ont é té é rig é s sur les lieux d'un accident mortel : une photographie sous verre de l'accidenté, quelques mots, des fleurs, des objets religieux ou païens sont associés à la stèle. Ces monuments sont à l'abandon. Les défunts sont « restés-là » : morts en transit, sur une route, figés à jamais. Gratuit Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex

