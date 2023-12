Archéologie et cinéma | La Chimère Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Samedi 20 janvier, 19h30

LA CHIMÈRE

De Alice Rohrwacher

2023 | Italie, Suisse, France | 2h10 | VOSTF

Chacun poursuit sa chimère sans jamais parvenir à la saisir. Pour certains, c’est un rêve d’argent facile, pour d’autres la quête d’un amour passé… De retour dans sa petite ville du bord de la mer Tyrrhénienne, Arthur retrouve sa bande de Tombaroli, des pilleurs de tombes é trusques et de merveilles archéologiques. Arthur a un don qu’il met au service de ses amis brigands : il ressent le vide. Le vide de la terre dans laquelle se trouvent les vestiges d’un monde passé. Le même vide qu’a laissé en lui le souvenir de son amour perdu, Beniamina. Projection suivie d’une rencontre avec Marie-Laurence Haack, historienne et étruscologue, professeure d’histoire ancienne à l’université de Picardie Jules-Verne, et Nicolas Melard, archéologue, conservateur du patrimoine, Service Régional de l’archéologie Direction Régionale des Affaires Culturelles Hauts-de-France.

