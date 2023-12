Ciné-Cuisine | Menus-Plaisirs Les Troisgros Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, 19 janvier 2024, Tourcoing.

Ciné-Cuisine | Menus-Plaisirs Les Troisgros Vendredi 19 janvier 2024, 19h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains

Pour le repas : 12€/personne

Ciné-Cuisine

Vendredi 19 janvier, 19h

MENUS-PLAISIRS LES TROISGROS

De Frederick Wiseman

2023 | France | 3h58 | VF

Fondée en 1930, la maison Troisgros détient trois étoiles Michelin depuis 55 ans. Enfants de la quatrième génération, les fils de Marie-Pierre et Michel poursuivent la voie de l’entreprise familiale ; César dirige le restaurant étoilé, Le Bois sans Feuilles, et Léo est à la tête de l’un des deux autres restaurants Troisgros : la Colline du Colombier. Du marché quotidien aux caves d’affinage du fromage, en passant par le vignoble, l’élevage bovin et le potager contigu au restaurant, Menus -Plaisirs est un voyage intime et sensoriel dans les cuisines d’un des plus prestigieux restaurants du monde.

19h00 – Début de la projection

20h45 – Entracte et pause dinatoire au restaurant

21h30 – Reprise de la projection

Pour la séance : tarifs habituels de la salle

Pour le repas : 12€/personne

Réservation obligatoire : accueil@lefresnoy.net ou 03 20 28 38 00

En partenariat avec le restaurant Le Plateau et De la suite dans les images.

