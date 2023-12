Cinéthèque | El auge del humano 3 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Mercredi 17 janvier, 19h

EL AUGE DEL HUMANO 3

De Eduardo Williams

2023 | Argentine, Portugal, Pays-Bas, Taiwan | 2h | VOSTF

Différents groupes d’amis errent dans un monde sombre, pluvieux et venteux. Ils passent du temps ensemble, tentant d’échapper à leurs emplois dépri mants, sinuant sans cesse vers le mystère de nouvelles

possibilités.

En présence d’Eduardo Williams, diplômé du Fresnoy – Studio national 2012-2014.

