Ciné-Conférence

WELFARE

De Frederick Wiseman

1973 | États-Unis | 2h47 | VOSTF

1973. Les problèmes de logement, de santé, de chômage, de maltraitance frappent les Amé ricains les plus pauvres. Dans un bureau d’aide sociale new-yorkais, employés et usagers se retrouvent démunis face à un système qui r é git leur travail et leur vie.

Projection précédée d’une conférence de Arnaud Hée, critique de cinéma pour Études, Images documentaires, Bref et critikat.com et enseignant à la Fémis. En partenariat avec Heure Exquise !

