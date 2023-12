Cinéthèque | Certaines femmes Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Cinéthèque | Certaines femmes
Mercredi 10 janvier 2024, 19h00
Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains
Tourcoing

Début : 2024-01-10T19:00:00+01:00 – 2024-01-10T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-10T19:00:00+01:00 – 2024-01-10T21:00:00+01:00 Mercredi 10 janvier, 19h

Certaines femmes

De Kelly Reichardt

2017 | États-Unis | 1h47 | VOSTF

Avec Kristen Stewart, Michelle Williams, Laura Dern

Quatre femmes font face aux circonstances et aux challenges de leurs vies respectives dans une petite ville du Montana, chacune s'efforçant à sa façon de s'accomplir.

Gratuit

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains
22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex

