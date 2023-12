Atelier | Traversée des images Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Atelier | Traversée des images
Jeudi 4 janvier 2024, 14h30
Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains
Tarif 10 € / personne

Traversée des images › Jeu. 4 jan. 2024 14h30>16h30 (8-12 ans) Quelles histoires nous racontent l’eau et les paysages qu’elle traverse ? À partir d’images de l’exposition sur papier transparent, l’artiste Bianca Dacosta vous propose un jeu de superposition et la traversée d’une mer d’images liées à l’eau sous toutes ses formes.

Au dessus d’une table lumineuse, les enfants seront invités à manipuler ces images pour inventer ensemble une histoire, une traversée photographique qui sera filmée. Tarif 10 € / personne

Réservation accueil@lefresnoy.net Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « accueil@lefresnoy.net »}] [{« link »: « mailto:accueil@lefresnoy.net »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-04T14:30:00+01:00 – 2024-01-04T16:30:00+01:00

Heure : 13:30
Age min 8
Age max 12

