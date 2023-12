Atelier | L’océan des possibilités Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, 28 décembre 2023 13:30, Tourcoing.

Atelier | L’océan des possibilités Jeudi 28 décembre, 14h30 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tarif 10 € / personne

L’océan des possibilités

› Jeu. 28 déc. 2023 14h30>16h30 (6-10 ans)

Animé par l’artiste Bianca Dacosta, cet atelier invite les jeunes à explorer l’eau comme une toile blanche, où des récits extraordinaires et colorés prennent vie. Chaque enfant pourra observer comment leurs coups de pinceau magiques interagissent avec le reflet dansant sur l’eau. Ils utiliseront des aquarelles, des appareils photo et un projecteur de vidéos pour créer un spectacle de lumière et de couleur.

Tarif 10 € / personne

Réservation accueil@lefresnoy.net

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

