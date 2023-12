Concours d’entrée – Candidatures Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Concours d'entrée – Candidatures
Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains
Tourcoing, 15 décembre 2023, Tourcoing.

Concours d'entrée – Candidatures
15 décembre 2023 – 20 mars 2024
Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains

Diplômé.e.s du baccalauréat et soit Bac + 5 et/ou 7 d'expérience dans le milieu artistique

Début : 2023-12-15T14:00:00+01:00 – 2023-12-15T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-20T00:00:00+01:00 – 2024-03-20T15:00:00+01:00 Si vous êtes désireux de compléter votre formation par un cursus de création unique en son genre, pendant deux années au contact des grands artistes d’aujourd’hui avec accès à des équipements professionnels, un budget de production et dans une large multidisciplinarité, Le Fresnoy vous attend.

La date limite d’inscription au concours est fixée au plus tard le mercredi 20 mars 2024 à 15h (heure de Paris), l’inscription se fait exclusivement en ligne à l’adresse suivante : selection.lefresnoy.net

Une porte ouverte aura lieu le mercredi 14 février 2024 à 14h précises.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains
22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex
Tourcoing 59200
Nord
Hauts-de-France

