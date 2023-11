Le Cinérama de Gonçalo Lamas Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, 14 décembre 2023, Tourcoing.

Le Cinérama de Gonçalo Lamas Jeudi 14 décembre, 19h30 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Plein tarif > 6 €

Tarif réduit > 5 €

Tarif -14 ans > 3 €

Tarif abonné > 4 €

Cycle de rencontres en salle de cinéma avec les

artistes étudiants du Fresnoy autour des films qu’ils

ont réalisé et d’une œuvre cinématographique de

leur choix.

ANDROMAQ

De Gonçalo Lamas

2023 | France | 30mn | Production Le Fresnoy – Studio

national

Il était une fois, au printemps, des télescopes plantés dans le sol, à l’affût des étoiles mourantes. Le jeune Astyanax était là, dans les hauteurs froides d’un oracle, casque sur les oreilles comme toujours, écoutant une émission diffusée au loin. Un an après la guerre de Troie. Nous écoutons l’histoire d’un roi amoureux d’une reine dont l’épée a tué l’homme et le pays. Un enchaînement de dialogues où le désir se moque du devoir politique.

ŒDIPE ROI

De Pier Paolo Pasolini

1967 | Italie | 1h44 | VOSTF

Un enfant abandonné dans le désert au bout d’une branche, l’enfant est recueilli par un berger qui l’apporte au roi de Corinthe et à la reine. Ils l’adoptent. Adulte, Œdipe fait un rêve étrange qu’il tente de comprendre grâce à l’Oracle de Delphes… Avec la collaboration de l’ADRC

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T19:30:00+01:00 – 2023-12-14T22:00:00+01:00

