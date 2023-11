Cinéthèque | Documenteur Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, 13 décembre 2023, Tourcoing.

Cinéthèque | Documenteur Mercredi 13 décembre, 19h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Gratuit

Mercredi 13 décembre, 19h

DOCUMENTEUR

De Agnès Varda

1981 | États-Unis, France | 1h03 | VOSTF

Gratuit

Documenteur raconte l’histoire d’une Française à Los Angeles, Émilie, séparée de l’homme qu’elle aime, qui cherche un logement pour elle et son fils de 8 ans, Martin. Elle en trouve un, y installe des meubles récupérés dans les déchets jetés à la rue. Son désarroi est plus exprimé par les autres qu’elle observe que par elle-même, vivant silencieusement un exil démultiplié. Elle tape à la machine face à l’océan. Quelques flashes de sa passion passée la troublent et elle consacre à son fils toute son affection.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T19:00:00+01:00 – 2023-12-13T20:00:00+01:00

2023-12-13T19:00:00+01:00 – 2023-12-13T20:00:00+01:00