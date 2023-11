Conférence musicale | Cesária Évora, la diva aux pieds nus Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Conférence musicale | Cesária Évora, la diva aux pieds nus Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, 10 décembre 2023, Tourcoing. Conférence musicale | Cesária Évora, la diva aux pieds nus Dimanche 10 décembre, 17h30 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Plein tarif > 6 €

Tarif réduit* > 5 €

Tarif -14 ans > 3 €

Tarif abonné > 4 € Conférence musicale

Dimanche 10 décembre, 17h30

Projection suivie d’une conférence en musique par

Bertrand Dupouy

CESÁRIA ÉVORA, LA DIVA

AUX PIEDS NUS

De Ana Sofia Fonseca

2022 | Portugal | 1h34 | VOSTF

Un parfum de saudade

Le Portugal a fortement marqué de son empreinte les cultures de ses anciennes colonies. La musique ne pouvait y échapper. Un petit tour des styles musicaux lusophones, en passant par le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, l’Angola et le… Brésil.

En partenariat avec De la suite dans les images Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T17:30:00+01:00 – 2023-12-10T19:00:00+01:00

