Tourcoing Exposition Panorama 25 | Tous les dimanches : accès libre + visites guidées gratuites Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, 10 décembre 2023 13:00, Tourcoing. Exposition Panorama 25 | Tous les dimanches : accès libre + visites guidées gratuites 10 décembre 2023 – 7 janvier 2024, les dimanches Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Gratuit Exposition Panorama 25 en accès libre et visites guidées gratuites :

. Visite guidée pour les enfants, 15h30 (30 min)

. Visite guidée, 16h (1h)

. Visite guidée du circuit de production, 17h (45 min) Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T14:00:00+01:00 – 2023-12-10T19:00:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T14:00:00+01:00 – 2023-12-10T19:00:00+01:00

2024-01-07T14:00:00+01:00 – 2024-01-07T19:00:00+01:00

