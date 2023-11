Ciné-Débat | Et maintenant on va où ? Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Ciné-Débat | Et maintenant on va où ? Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, 9 décembre 2023, Tourcoing. Ciné-Débat | Et maintenant on va où ? Samedi 9 décembre, 20h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Plein tarif > 6 €

Tarif réduit > 5 €

Tarif -14 ans > 3 €

Tarif abonné > 4 € Ciné-Débat

Samedi 9 décembre, 20h

ET MAINTENANT ON VA OÙ ?

De Nadine Labaki

2023 | France, Liban | 1h50 | VOSTF

Avec Nadine Labaki, Yvonne Maalouf, Claude Baz Moussawbaa

Sur le chemin qui mène au cimetière du village, une procession de femmes en noir affronte la chaleur du soleil, serrant contre elles les photos de leurs époux, leurs pères ou leurs fils… Le film tournant autour de l’entente communautaire, sur fond de conflit au Liban, qui est lui-même un pays qui attache l’appartenance religieuse à une part de la citoyenneté, nous avons estimé que ce film fait le lien avec l’objet de notre association qui défend la laïcité. La laïcité française veut en effet que la République ne reconnaisse pas les cultes, en principe, mais seulement des citoyens, qu’importe leurs croyances.

En partenariat avec la FAL, en présence de Alain Vantroys, Délégué régional de la LDH. Ciné-Débat dans le cadre de la Semaine de la Laïcité. En partenariat avec le collectif 3CiT – Festival du Film Citoyen. Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:00:00+01:00 – 2023-12-09T22:00:00+01:00

2023-12-09T20:00:00+01:00 – 2023-12-09T22:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Adresse 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Ville Tourcoing Departement Nord Lieu Ville Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Tourcoing latitude longitude 50.699831;3.155875

Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/