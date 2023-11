Ciné-Conférence | Phantom of the paradise Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Ciné-Conférence | Phantom of the paradise
Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains
Tourcoing, 8 décembre 2023

Vendredi 8 décembre, 20h00

Plein tarif > 6 €

Tarif réduit > 5 €

Tarif -14 ans > 3 €

Tarif abonné > 4 € Ciné-Conférence

Vendredi 8 décembre, 20h

Dans le cadre du « Focus comédie musicale » proposé par Heure Exquise!

PHANTOM OF THE PARADISE

De Brian De Palma

1974 | États-Unis | 1h32 | VOSTF

Avec William Finley, Paul Williams, Jessica Harper

Winslow Leach, jeune compositeur inconnu, tente

désespérément de faire connaître l’opéra qu’il a composé. Swan, producteur et patron du label Death Records, est à la recherche de nouveaux talents pour l’inauguration du Paradise, le palais du rock qu’il veut lancer. Il vole la partition de Leach, et le fait enfermer pour trafic de drogue. Brisé, défiguré, ayant perdu sa voix, le malheureux compositeur parvient à s’évader. Il revient hanter le Paradise…

Une projection suivie d'une conférence de Rémi Boiteux, critique pour les Inrocks, traducteur et animateur de débats.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains
22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex

