Cinéthèque | Stop Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, 6 décembre 2023

Cinéthèque | Stop Mercredi 6 décembre, 19h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Gratuit

STOP

De Jeff Preiss

2012 | États-Unis | 2h

STOP a été tourné entre 1995 et 2011 et composé à partir d’un matériau de 2500 bobines de 16mm. C’est le portrait intime d’une époque marquée par l’avènement de l’ère numérique et les attaques terroristes du 11 septembre 2001. Il prend la forme d’un film de famille et d’un carnet de voyage qui s’entremêlent délicatement. Au cœur du film, tel un marqueur temporel, il y a l’enfant du cinéaste, que l’on voit grandir sur une période de 16 ans et qui, au cours de celle-ci, fera une transition de genre.

Projection suivie d’une discussion zoom avec le cinéaste (sous réserve). Discussion en anglais.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

2023-12-06T19:00:00+01:00 – 2023-12-06T21:00:00+01:00

