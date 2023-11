Ciné-Rencontre | Mars Express Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, 5 décembre 2023, Tourcoing.

Ciné-Rencontre | Mars Express Mardi 5 décembre, 19h30 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Plein tarif > 6 €

Tarif réduit > 5 €

Tarif -14 ans > 3 €

Tarif abonné > 4 €

Rencontre et exposition

Rencontre à l’issue de la projection avec Victor Caron et Thibault

Cezard du studio lillois Tchack qui ont travaillé sur les décors du film.

Exposition créée en collaboration avec Jérémie Périn et son directeur

artistique Mikael Robert, produite par CINA et De la suite dans les

images. En partenariat avec De la suite dans les images.

MARS EXPRESS

De Jérémie Périn

2023 | France | 1h25 | VF

Avec Léa Drucker, Mathieu Amalric, Daniel Njo Lobé

À PARTIR DE 12 ANS

Création régionale, coproduit par Pictanovo avec le soutien de la Région Hauts-de-France et du Centre national du cinéma et de l’image animée. En l’an 2200, Aline Ruby, détective privée obstinée, et Carlos Rivera son partenaire androïde sont de retour sur Mars et une nouvelle affaire va les conduire à s’aventurer dans les entrailles de Noctis, la capitale martienne, à la recherche de Jun Chow, une étudiante en cybernétique disparue. Au fil de leur enquête, ils seront confrontés aux plus sombres secrets de leur cité; ses institutions corrompues, ses trafics, ses fermes cérébrales, et les magouilles des toutes puissantes corporations.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T19:30:00+01:00 – 2023-12-05T21:00:00+01:00

