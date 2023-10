Le Mois du Doc | Out of Uganda Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, 25 novembre 2023, Tourcoing.

Le Mois du Doc | Out of Uganda Samedi 25 novembre, 20h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tarif plein : 6€ / Tarif réduit : 5€ / Tarif -14 ans : 3€

Le Mois du Doc

Un cycle de films documentaires, rencontres et table ronde autour des enjeux politiques et sociétaux liés aux multiples questions d’identité.

Organisé par Images en bibliothèques et le Festival international du film d’Amiens.

20h00 — OUT OF UGANDA

De Rolando Colla et Joseph Burri

2022 | Suisse | 1h05 | VOSTF

Quatre jeunes Africains LBGTIQ sont directement touchés par l’homophobie dans leur pays d’origine. Trois d’entre eux parviennent à s’enfuir en Suisse. Comment s’y adaptent-ils ? Et comment la transsexuelle Shammy, qui est restée en Ouganda, survit-elle ?

Projection suivie d’une discussion avec Diego Carazo-Migerel Fougères et Thibaut Fougères Carazo-Migerel, Outplay Films.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T21:30:00+01:00

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T21:30:00+01:00