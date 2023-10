Le Mois du Doc | Table ronde Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, 25 novembre 2023, Tourcoing.

Un cycle de films documentaires, rencontres et table ronde autour des enjeux politiques et sociétaux liés aux multiples questions d’identité.

Organisé par Images en bibliothèques et le Festival international du film d’Amiens.

15h30 — TABLE RONDE :

Filmer les identités, hier et aujourd’hui

Précédé du film Tongues Untied de Marlon Riggs, nous vous proposons une rencontre autour des enjeux politiques et sociétaux liés aux multiples questions d’identité, que ce soit de genre, d’appartenances culturelles ou

ethniques.

Intervenant·e·s :

– Marie France Aubert, directrice-programmatrice du Festival international du film d’Amiens

– Joffrey Speno, cinéaste, critique et programmateur de la rétrospective Marlon Riggs

– Diego Carazo-Migerel Fougères, Outplay Films, distributeur spécialisé dans le cinéma LGBTQI+

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T15:30:00+01:00 – 2023-11-25T16:30:00+01:00

